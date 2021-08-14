11 سبتمبر.. «أوبرا الإسكندرية» تستضيف مهرجان السينما الفرانكوفونية

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في دورته الأولى برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار ويترأسه شرفيًا الفنان الكبير سمير صبري، ويقام تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مسرح سيد درويش بأوبرا الأسكندرية، لإقامة حفلي افتتاح وختام المهرجان والذي ينطلق 11 سبتمبر المقبل ويستمر إلى يوم 16 من نفس الشهر.

هشام عطوة مخرجا لحفلي الافتتاح والختام بمهرجان الأسكندرية

كما اختارت إدارة مهرجان الأسكندرية، المخرج هشام عطوة رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة مخرجًا لحفلي الافتتاح والختام.

وقال الناقد محمد قناوي، رئيس عمليات المهرجان، إن اختيار أوبرا الإسكندرية وبالتحديد مسرح سيد درويش، لإقامة حفلي الافتتاح للدورة التأسيسية لمهرجان السينما الفرانكوفونية يأتي من منطلق أنه يمثل أحد المعالم البارزة في المحافظة، كما يعد شاهدًا على الأحداث الفنية والتاريخية التي جرت بمدينة الثغر عبر سنوات طويلة لذلك لابد أن يكون شاهدًا على إطلاق أول مهرجان للسينما الفرانكوفونية في المنطقة.

وتابع: كما أن مسرح سيد درويش يمثل تحفة معمارية ويعد من أقدم المسارح فى مصر، وجرى وضع حجر الأساس له عام 1918 وأطلق عليه اسم تياترو محمد على وصممه المهندس الفرنسي جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكى الأوروبي، و جرى افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية، وفي عام 1962 جرى تغيير اسمه من تياترو محمد علي إلى مسرح سيد درويش تكريمًا لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير.

مراحل تطور مسرح سيد درويش بأوبرا الأسكندرية

واستطرد قائلا: ومع مرور الزمن أدرج بقائمة التراث المصري وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدءوب داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه، وأدخلت الدولة عليه الإمكانات الفنية اللازمة لكي يصبح دارًا للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي، وافتتح عام 2004 بعد إجراءات التحديث والتطوير.

وأشار إلى أن إسناد مهمة إخراج حفلي الافتتاح والختام للمخرج هشام عطوة جاء لما يملكه من رؤية وأفكار متطورة وخبرات متعددة في إخراج حفلات افتتاح وختام العديد من المهرجان المصرية مثل المهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومهرجان شرم الشيخ السينمائي.

وأكد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 70% من القوة الاستيعابية للمسرح.

يذكر أن مهرجان الأسكندرية للسينما الفرانكوفونية مهرجان سينمائي تنطلق دورته الأولي بمدينة الأسكندرية 11 سبتمبر 2021 وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام ويرأس لجنته العليا الكاتب محمد سلماوي وتضم في عضويتها الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.