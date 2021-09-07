رئيس مجلس النواب: أمن الخليج خط أحمر لمصر ونرفض المساس بحرية الملاحة

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صقر غباشي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس، لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.

العلاقات الراسخة والتاريخية

وأكد جبالي، على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تربط مصر والإمارات، مشيرا إلى التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية «المصرية– الإماراتية»، وتكثيف التنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في المحافل البرلمانية الدولية، بما يخدم مصالح البلدين، ويعكس دورهما المُهم إقليميا وعالميا.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر، مشددا على أهمية استمرارية التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مُشددا على رفض مصر لمحاولات المساس بحرية الملاحة في الخليج، وكذا رفض مصر التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.

التنسيق بين مصر والإمارات

من جانبه، أشاد صقر غباش، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع مصر والإمارات، على كافة الأصعدة، لاسيما على الصعيد البرلماني، مُشيدا بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية.