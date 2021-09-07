حبس تشكيل عصابي مسلح 4 أيام لسطوهم على سيارة نقل بالمحلة الكبري

قرر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، حبس تشكيل عصابي من 4 متهمين بالسطو على سيارة نقل قيادة تاجر دواجن، بالطريق بنطاق مركز المحلة، والاستيلاء على السيارة تحت تهديد السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة السطو علي سيارة نقل علي أيدي مسلحين

تعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث واقعة السطو على سيارة نقل على أيدي 4 مجهولين بنطاق دائرة المركز.

وكشفت تحريات مباحث مركز المحلة تحت إشراف الرائد محمد عمارة ملابسات بلاغ تاجر دواجن مقيم بدائرة المركز، والمتضمن بأنه أثناء قيادته سيارته النقل والمحملة بـ 28 قفصا بأحد الطرق بدائرة المركز فوجئ باستيقافه من مجهولين بحوزتهم أسلحة بيضاء يستقلون «تروسيكل»، وقيامهم بالاستيلاء على سيارته كرهاً عنه، وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالهرب، والعثور على الأقفاص ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.

التحريات الأمنية:4 أشخاص لهم معلومات جنائية

أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز المحلة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على «طبنجة - فرد محلي» وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما والدراجة المستخدمة في عملية السطو.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.