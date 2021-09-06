حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة بشوارع قرى المحلة

أصدر اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تدشين حملات نظافة على جميع الطرق الرئيسية بالوحدات المحلية بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز المحلة .

رئيس المحلة: تدشين حملات نظافة على جميع الطرق الرئيسية

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة رفع كفاءة مستوى النظافة العامة بالطرق الرئيسية بكافة الوحدات المحلية القروية، وكشف رئيس المدينة عن تدشين حملة نظافة موسعة بكافة الطرق الرئيسية بالوحدة المحلية للعامرية وطريق السجاعية وطريق لابشيط .

وأشار في بيان صحفي، اليوم، إلى تنفيذ حملة نظافة بالوحدة المحلية بقرية محلة أبو على بجوار سوق الخضار والملعب والمدرسة الثانوية ومركز الشباب وطريق المحلة المنصورة القديم وبجوار التأمينات ومركز الشرطة وطريق المرور والطريق الدائري المحلة المنصورة السريع وحملة داخل المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد وحول كل مدارس القرية ومحطة مياه الشهداء تلبية لرغبات المواطنين.

الدفع بمعدات لقرى مركز المحلة لتحسين خدمات النظافة

من ناحية أخري نظمت الوحدة المحلية ببشبيش حملة نظافة شملت المناطق شارع البحر ومنطقة أبو بسيونى وأمام المستشفى ومنطقة النجارين كما وجهت المعدات إلى قرية العثمانية لتنظيم حملة نظافة على طريق العثمانية - لومانة على جسر الترعة الجاري تبطينها فضلا عن تنفيذ حملة نظافة بطريق المحله دمرو ورشه بالمياه .

حملات نظافة موسعة بمداخل ومخارج قرى المحلة تلبية لرغبات المواطنين

بينما قامت الوحدة المحلية بالشهيدي بحملة نظافة علي طريق 174 ونفذت الوحدة المحلية لصفط تراب بعمل حملة نظافة مجمعة شملت مجمع المدارس وطريق البحر وأمام السنترال وطريق المسقة كما قامت الوحدة بعمل حملة نظافه بقريه شبرا ملكان وطريق المصرف و بجوار المدارس .