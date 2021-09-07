رئيس «القومية للأنفاق»: تنفيذ 15% بالخط الرابع للمترو و40% بالمونوريل

قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة بدأت في إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، ونسبة التنفيذ بلغت 15% حتى الآن، كما أن الدولة لديها خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو، موضحا أنه يجرى الربط بين قطار المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل في المهندسين، كما أن قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة.

المونوريل إحدى وسائل الجر الكهربائي التي تدخل للمرة الأولى مصر

وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة وجود كفاءة في الأداء الاقتصادي لتغطية تكاليف الإنتاج والتطوير وتعظيم الاستفادة، وهو ما تعمل عليه الهيئة، مؤكدًا أن المونوريل يُعد إحدى وسائل الجر الكهربائي التي تدخل للمرة الأولى إلى مصر.

نسب تنفيذ الإنشاءات بالمونوريل تتراوح ما بين 35% و40%

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المونوريل يُعد أحدث وسيلة جر كهربائي للتنقل بين المناطق داخل المدن، كما أن نسب تنفيذ الإنشاءات بالمونوريل تتراوح ما بين 35% و40%، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم أول وحدتين من المونوريل من وحدات تشغيل الخط، والمونوريل يتسم بالعديد من المميزات وهي السرعة والأمان وتوفير درجة عالية من الرفاهية.

زمن تقاطر المونوريل 90 ثانية في وقت الذروة

وأكد المهندس عصام والي أن المونوريل مكون من 4 عربات بحمولة من 1500 لـ1600 راكب، وزمن تقاطر المونوريل 90 ثانية في وقت الذروة، وينقل 15 ألف راكب/ساعة في الاتجاه، ومن الممكن زيادة تلك الأعداد لتصل إلى 45 ألف راكب/ساعة في الاتجاه، كما أن الدولة بدأت الاهتمام بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بعد عام 2014، منوهًا إلى أن الأمر تطلب إنفاق أموال ضخمة.

وأوضح والي أن الدولة لم تكن لتتكبد هذه الأموال الهائلة لو بدأت الوعي برصد الاعتمادات المطلوبة لتحسين الخدمة منذ فترة طويلة، مضيفًا أن الرئيس صدّق على خطة طموحة لتطوير الخطين الأول والثاني تشمل التعاقد على تطوير 35 قطارًا.