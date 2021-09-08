شعبة المستوردين تطالب بالتسجيل في النظام الجديد من بداية أكتوبر

قال متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين، إنه سيتم وضع نظام جديد لشعبة المستوردين، خاصة أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها، وهذا النظام سيوفر جودة عالية للمنتجات للمستوردين والجمهور، لافتا إلى أن الصناعة ذات الجودة الرديئة ستقل في السوق بعد هذا النظام الجديد، موضحا أن النظام الجديد الذي سيتم بداية من أكتوبر المقبل وسيساعد في إخراج السلعة بسرعة من الموانئ من أجل توفيرها للجمهور.

تسجيل بيانات المستوردين بداية من أكتوبر المقبل

وأضاف «بشاي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه يطالب جميع المستوردين بضرورة تسجيل بياناتهم من أجل دخول النظام الجديد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بالأمس في كلمته أثناء افتتاح المشروعات بالإسكندرية إن نحو 17 ألف شركة مسجلة الآن، وهذا رقم كبير وسيجب على جميع المستوردين بداية من أكتوبر المقبل التسجيل وفقا للقانون الجديد الذي أقرته الدولة فيما يخص البضائع المستوردة.

الدولة حريصة على التطوير الذي يحفظ الاستثمار

وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات صحفية على موقع هيئة الجمارك، أن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، عن طريق تبسيط وميكنة الإجراءات للتسهيل على الاستثمار ليساعد ذلك في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

توجيهات رئاسية للإسراع بميكنة الجمارك

وأكد وزير المالية، أن نظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» جاء بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسريع العمل بالمشروع القومي للتحديث وميكنة الإدارة الجمركية لتصبح مصر منطقة لوجستية واعدة.