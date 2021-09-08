10 موبايلات يبحث عنها المصريون.. الأسعار والمواصفات

يصل عدد الموبايلات الأكثر بحثا من قبل المصريين لنحو 10 موبايلات تقريبا خلال الموسم الحالي، وقال مصدر مطلع بأسواق الموبايلات في مصر إن أبرز الموبايلات التي يبحث عنها المصريون تقترب من الـ 10 موديلات.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن الموديلات تتنوع بين هاتف Meizu18s Pro إلى جانب هاتف Meizu 18s بالإضافة إلى هاتف موديل oppo reno 6 5g

وتابع المصدر أن هاتف RedMagic 6S Pro ضمن قائمة الأكثر طلباً وبحثاً من جانب المصريين إلى جانب موبايل iphone 13 pro max بالإضافة إلى هلاتف realme 9 وموبايل infinix zero x pro.

وأضاف المصدر أن الموبايلات السامسونج ضمن قائمة الهواتف الأكثر بحثاً في مصر بمودلين الأول هو samsung galaxy m52 بينما الموديل الثاني هو موبايل سامسونج m12 إلى جانب موبايل poco x3 pro مشيراً إلى أن الموبايل الآيفون لا يغيب عن القائمة إذ يبحث المصريين عن هاتف iphone 13 pro max سعر ومواصفات.

وتنشر «الوطن» في السطور التالية أسعار الـ 10 موبايلات الأكثر بحثاً في مصر كالتالي:

يصل سعر هاتف Meizu18s Pro بألوانه الثلاثة الرمادي والأزرق والأبيض بنحو 640 يورو وهو ما يوازي 11865 جنيها مصريا.

تتوافر موبايلات OPPO Reno 6 بنسختين هما OPPO Reno 6، وOPPO Reno 6 5G، بسعر تجزئة 5990 جنيها.

RedMagic 6S Pro

يتوفر لونان من الهاتف الأبيض والأسود بأسعار تبدأ من نحو 681 دولارا إلى 734 دولارا أمريكيا.

iphone 13 pro max

من المتوقع أن تعلن الأسعار الرسمية لهاتف iphone 13 pro max في الهند مع نهاية الشهر الحالي وقد يصل السعر إلى نحو 90899 روبية وهو ما يعادل نحو1300 دولار أمريكي.

realme 9

يصل سعر realme 9، في مصر إلى نحو 5 آلاف جنيه وتوجد نسخة وحيدة في مصر تصل إلى 128 جيجا بايت.

infinix zero x pro

أعلنت الشركة الصينية إنفينيكس عن سعر هاتفها الجديد infinix zero x pro، بأسعار تتراوح من 3 إلى 5 آلاف جنيه.

Samsung galaxy M52

لم تعلن رسميا أسعار موبايلات Samsung galaxy M52، ومن المتوقع وصولها إلى نحو 5 آلاف جنيه.

موبايل سامسونج m12

تصل سعر النسخة 4+64 جيجا إلى 2800 جنيه، بينما النسخة 4+128 جيجا بـ 3000 جنيه.

poco x3 pro

سعر هاتف poco x3 pro للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام يصل إلى 4400 جنيه بينما النسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 4850 جنيها.

Meizu 18s

يصل سعر هاتف Meizu 18s إلى نحو 560 يورو، وهو ما يوازي 10380 جنيها مصريا تقريبا.