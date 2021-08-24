«طلب يتصور معاه ومعندوش موبايل».. هاني رمزي يحقق أمنية طفل

حقق الفنان هاني رمزي أمنية طفل تمنى التقاط صورة تذكارية معه، لكنه لم يكن يملك موبايل، وذلك خلال ختام النسخة الأولى من «سمبوزيوم أرتا مرسانا» للفن التشكيلي، الذي أقيم في الساحل الشمالي، خلال الأيام الماضية.

هاني رمزي يحقق أمنية طفل في الساحل الشمالي

ونشر هاني رمزي، عبر «تويتر» صورة له رفقة الطفل، وعلق عليها قائلا «أحمد نفسه يتصور معايا بس معندوش موبايل قلتله هصورك بموبايلي وهنزلها على تويتر، وخلى حد يبقى يطبعهالك وحفظته يعمل إيه يارب يلاقي حد يجبر بخاطره ويطبعها له».

هاني رمزي يشارك في بطولة فيلم «200 جنيه»

ويشارك هاني رمزي في بطولة فيلم «200 جنيه»، الذي يقام عرضه الخاص اليوم في إحدى السينمات الكبرى.

وأشاد المنتج وائل علي، منتج فيلم «200 جنيه»، المُقرر طرحه في السينمات اعتبارًا من الغد 25 أغسطس، بدور الفنان هاني رمزي، في هذا العمل، لاسيما وأنه يتخلى عن الكوميديا، التي طالما اعتاد عليها جمهوره في أعماله الفنية.

وقال وائل علي، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ هاني رمزي، لن يظهر في دور كوميدي، خلال فيلم «200 جنيه»، واصفًا هذا الدور بقوله: «الدور هيكون نقلة كبيرة في تاريخ هاني رمزي السينمائي».

وأرجع ترحيب هاني رمزي، بالمُشاركة في فيلم 200 جنيه، إلى حماسه الشديد بالقصة، قائلًا: «هو رحب بالموضوع والورق أول ما قرأه».

جدير بالذكر أن هاني رمزي ما زال يعرض مسرحيته «أبو العربي»، التي يقوم ببطولتها حجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وأحمد فتحي، وعمرو عبد العزيز، وداليا البحيري، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

وقال هاني رمزي، عن المسرحية: «العمل مختلف عما قدمناه من قبل، والفكرة جاءت جديدة ومشجعة بالنسبة لي، لذلك تحمست للمشاركة في العرض المسرحي، رغم صعوبات المسرح، كما أنني رفضت عدة مشاريع من أجل المسرحية».