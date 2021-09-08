بعد قليل.. المحكمة الاقتصادية تنظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه عام

تنطق المحكمة الاقتصادية، اليوم، حكمها في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة عام، على خلفية إدانته في سب وقذف وإزعاج سيدة الأعمال ياسمين عزت، وتهديدها، في القضية التي تحمل رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه

وكان الحكم قد شمل فرض غرامة على أحمد فلوكس بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

سب وقذف وتهديد

وتمتلك المجني عليها ياسمين عزت مجموعة من الفنادق وكانت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، وأقامت دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، بجانب تهديدها بالإيذاء، والتشهير بسمعة عائلتها دون وجه حق.

حكم بالحبس

وسبق وناظرت المحكمة الاقتصادية القضية، وأصدرت حكم فيها بحبس المتهم لمدة عام.

تعليق أحمد فلوكس على الحكم

نشر الفنان أحمد فلوكس مقطع فيديو عقب صدور الحكم ضده لمدة سنة في شهر يونيه الماضي، لطمئنة جمهوره قائلًا: «أنا في البيت بخير، وسط مراتي وابني».

وقال «فلوكس»، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هذا الحكم ما زال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا».

لا تعليق على أحكام القضاء

وأضاف: «لا تعليق على أحكام القضاء، عندنا قضاء عادل بثق فيه جدًا والحق بيجي لأصحابه دايمًا، أنا في نزاع قضائي مع الطرف الآخر، ومازال هناك عدة قضايا أخرى لم يصدر فيهم أحكام، ومن المُقرر عقد مؤتمر صحفي كبير فور الحصول على حكم في تلك القضايا، لاسيما وأنّ هناك مؤامرات تُحاك ضدي».