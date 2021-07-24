أحمد فلوكس: اتخذت إجراءات قانونية ضد من شوهوا سمعتي

قال الفنان أحمد فلوكس إنه اتخذ العديد من الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين اتهمهم بتشويه سمعته والإساءة له، وتحفظ فلوكس على ذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.

وكتب فلوكس عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «يعلن باسم ميلاد، المستشار القانوني لـ أحمد فلوكس، انه تم اتخاذ إجراءات قانونية اليوم، بالتشهير العلن وبالإساءة وبتشويه سمعته وبادعاءات كاذبة ضده وبشتمته من جانب 3 أشخاص وباستخدام طرق الابتزاز النفسي والخوض في الأعراض علنا والإساءة لسمعته بدون وجه حق واستخدامهم لأكاذيب ليس لها أساس من الصحة لتشويه سمعته، وسيعلن عن أسمائهم غدا بأرقام المحاضر لإعلانهم».

وسبق وأيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الحكم الصادر بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة؛ لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، والمقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

كما شمل الحكم، تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه؛ لوقف تنفيذ حكم الحبس، مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.