المشاط: العالم لم يدرك أبعاد كورونا الحقيقية في بداية الوباء

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى تطلقه وزارة التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة.

وأضافت المشاط، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «لم يدرك العالم مع بداية جائحة كورونا الأبعاد الحقيقية لهذه الوباء، ولكن بعد مرور عدة أشهر على بداية الأزمة ظهرت تداعيتها الحقيقية والتي لم تقتصر فقط على الجوانب الصحية، بل امتدت لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وألقت بظلالها على جهود الدولة ومساعيها نحو التنمية».

وأشارت إلى أن جائحة كورونا قد أظهرت أن لا توجد دولة تستطيع مهما كانت إمكانياتها أن تحقق التعافي الشامل والمستدام بمفردها، وهو ما يعزز أهمية التعاون متعدد الأطراف كأداة رئيسية للتغلب على الجائحة واستكمال رحلتنا للتنمية، ومع بقاء أقل من عقد على عام 2030 حيث يسعى المجتمع الدولي لإنجاز الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بات لزاما أن نقيم ما تم تحقيقه من هذه الأهداف عام 2015، وأن يبذل الأطراف ذات الصلة جهودا استثنائية للخروج من جائحة كورونا أكثر قوة وعزما على تحقيق التنمية مواجهة التغيرات المناخية في سبيل الوصول للتعافي المستدام.