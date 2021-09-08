انتحار فني أشعة بـ«أقراص السوس» في أسيوط.. وأسرته: مر بظروف نفسية سيئة

أنهى فني أشعة حياته، وذلك بتناول أقراص السوس السامة بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي، بوصول أسامة سلامة لوبس، 40 سنة، فني أشعة، جثة هامدة، إثرتناوله حبوب سامة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص وسؤال أسرة المنتحر ذكروا أنهم فوجئوا بالمتوفى يصرخ من الألم، وعندما دخلوا عليه وجدوا أقراص السوس بجواره، وعلى الفور نقلوه للمستشفى غير أنه فارق الحياة قبل وصوله.

وبسؤالهم عن سبب إقدامه على الانتحار، ذكروا أنه كان يمر بظروف نفسية سيئة أدت لإقدامه على الانتحار. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى تعدد حالات الوفاة بأسيوط نتيجة تناول أقراص السوس السامة، إما بالخطأ، أو بغرض الانتحار، الأمر الذي دفع اتحاد طلاب جامعة أسيوط لتدشين مبادرة بعنوان «ابنك أغلى من الغلة»، لتوعية الناس وحثهم على التخلي عن عادة حفظ الغلال بأقراص السوس.