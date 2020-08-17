لسوء حالتها النفسية.. انتحار طفلة بتناول أقراص السوس في أسيوط

أقدمت فتاة على الانتحار بتناول أقراص السوس السامة دون معرفة أسباب لذلك بقرية النواورة التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "فاطمة عصام فخري" 14 سنة مقيمة بقرية النواورة دائرة المركز "جثة هامدة" إثر تناولها أقراص سامة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالانتقال وسؤال أسرتها ذكروا أنهم فوجئوا بإصابتها بقئ وإعياء شديدين إثر تناولها أقراص السوس السامة وتوفيت أثناء نقلهم لها للمستشفى معللين ذلك لسوء حالتها النفسية دون معرفة أسباب لذلك.

جارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.