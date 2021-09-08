«فستان الحلوة» تعيد فضل شاكر مرة أخرى.. والجمهور: أغنية الموسم

ردود أفعال إيجابية شهدتها منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن عودة الفنان اللبناني فضل شاكر مرة أخرى، من خلال أغنية بعنوان «فستان الحلوة»، وفقا لما أعلنه الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونشر تامر حسين بوستر دعائي للأغنية، وعلق عليه قائلا: «أول تعاون بينى وبين الفنان اللي بَحب صوته وإحساسه جدا جدا فضل شاكر، مع زمايلي المُبدعين الأساتذة الملحن الكبير وليد سعد، والموزع الكبير أحمد عادل».

الجمهور يرحب بـ«فستان الحلوة»: «عايزين فضل شاكر بتاع زمان»

وتوالت التعليقات التي رحبت بعودة فضل شاكر مرة أخرى؛ إذ قال أحد المتابعين: «نحبك يا فضل ونرجو من كل الملحنين والمؤلفين في مصر ولبنان دعم عودته للغناء ليمتعنا بصوته العذب وأحاسيسه الجميلة»، بينما علق آخر: «وليد سعد وفضل شاكر.. يعني أغنية الموسم حتى من قبل ما اسمعها»، وأضاف ثالث: «ياريت نشوف معاك عودة فضل شاكر بتاع زمان».

أغنية «فستان الحلوة» كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوت هاني محروس.

ولم تكن «فستان الحلوة» الأغنية الأولى التي يطرحها الفنان اللبناني خلال العام الحالي، لكن سبقها عدة أغنيات كان آخرها «عايشين ومش عايشين»، في يوليو الماضي، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال تلك الفترة.

وفي بداية العام الحالي طرح أغنية مصورة بعنوان «وينك حبيب»، وحققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وكانت من كلمات أيمن قميحة، وإخراج محمود رمزي.

الجمهور يرفض عودة فضل شاكر بـ«شبعنا من التمثيل»

وواجه الفنان اللبناني فضل شاكر أزمة عند عودته للغناء في مصر عام 2018، وذلك بعد ما تعاقدت معه شركة «العدل جروب» لغناء تتر مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، بعنوان «شبعنا من التمثيل»، كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.

وانهالت الرسائل على الشركة المنتجة تلومهم على اختيارهم، بالإضافة إلى هجوم على صناع الأغنية، وذلك على خلفية الأزمات بين فضل شاكر والحكومة اللبنانية وتهم انضمامه إلى جماعة إرهابية، ما دفع شركة الإنتاج المصرية إلى طرح التتر دون صوت المطرب اللبناني.