المشاط: نسلط الضوء على تجربة مصر للارتقاء بالإنسان عبر «حياة كريمة»

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إنه في ظل المخاطر العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المواطنين، يناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاديات النامية والناشئة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز دمج العمل المناخي ضمن استراتيجات التعافي وضمان استفادة الجميع من الفرص الاقتصادية الجديدة وخاصة الدور الأفريقي التي تأثرت معدلات النمو بها بشدة جراء الجائحة.

وأضافت المشاط، أن المنتدى يختتم أعماله بجلسة حول الاستثمار برأس المال البشري، يسلط الضوء من خلاله على التجربة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وغيرها من المبادرات الوطنية مع إبراز الدور الفعال للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذا المجال.

وتابعت المشاط خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «في ختام كلمتي أود التأكيد على أن وزارة التعاون الدولي وشركاءها بالتنمية يسعون إلى خروج هذا المنتدى بتوصيات واقعية وطموحة من خلال بيان ختامي نعمل على تفعيله لتحقيق تطلعاتنا نحو التنمة».

وأكملت: «كما أؤكد على التزامنا بالمضي قدما من خلال المبادئ الدبلوماسية الاقتصادية للدفع بالتعاون متعدد الأطراف وتوطيد العمل مع شركاء التنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة».