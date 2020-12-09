رانيا المشاط: مصر أول دولة تصيغ سياسات خاصة بالمرأة في أزمة كورونا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن مصر أول دولة تصيغ سياسات خاصة بالمرأة في فترة أزمة كورونا.

وأضافت المشاط، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "TEN": "في الشهر الماضي حصلت مصر على المركز الأول في الشرق الأوسط، من قبل الأمم المتحدة، وذلك لأنها وضعت 21 سياسة خاصة بالمرأة في فترة كورونا، وهو ما يعزز دور الدولة في مواجهة كورونا".

وتابعت بأن مصر هي الدولة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط التي تقوم بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهي عبارة عن منصة بين الحكومة ممثلة في المجلس القومي للمرأة، ووزارة التعاون الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أن من اهداف الوزارة العمل على سرد المشاركات الدولية، إذ تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة جدًا تحاول توصيلها إلى الخارج: "عندما توليت الوزارة سألني الرئيس السيسي، عن الفرص التي أراها، فقلت له إن الفرصة المتاحة هي صياغة ما تقوم به الدولة المصرية مع شركائها التنمويين بسرد موحد، وهذا السرد هو أن يكون المواطن محور الاهتمام، ثم المشروعات، والهدف، فيجري رصد عدد المستفيدين من كل مشروع وأي هدف حققها وما إذا كانت المسؤولة عنه حكومية أو تتبع القطاع الخاص".

وأردفت: "أطلقنا فيلمًا عن الشراكة التي عقدناها مع الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم، إذ يبرز المستفيدين والمشروعات والأهداف التي استطعنا تحقيقها، وأطلقنا موادا إعلامية وأفلاما جديدة الشكل والعمل على تدعيم التعاون مع شركائنا التنمويين".