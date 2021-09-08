تجهيز 23 أتوبيس نقل جماعي مريحة لذوي الهمم بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال، ومؤثر في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

تيسير حركة صعود ونزول ذوي الهمم وتأمينهم داخل السيارة

وأشار «الشريف»، إلى أن المحافظة من خلال الهيئة العامة لنقل الركاب جهزت وسائل نقل جماعي مريحة لاستقبال ذوي الهمم لتيسير حركة صعودهم ونزولهم وتأمينهم داخل السيارة، كما أنها مزودة بمفاتيح أجراس تسمح بتنبيه السائق بالتوقف لتقديم الخدمة لهم في حالة النزول، وكذلك منحدر يسمح بصعود ونزول المستخدمين للكراسي المتحركة.

ولفت المحافظ إلى أن جميع مركبات الهيئة تقدم خدماتها بالمجان لذوي الهمم من (المكفوفين – المقعدين – أصحاب متلازمة داون)، ويُسمح بالركوب بنصف الأجرة لجميع مركبات الهيئة لباقي الفئات من ذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير وسائل انتقال آمنة لهم.

8 أتوبيسات سياحية و15 كهربائيا مجهزة لاستقبال ذوي الهمم

من جانبه، أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب، أن الهيئة بها 8 أتوبيسات سياحية مجهزة لخدمة ذوي الهمم، وسعة الأتوبيس الواحد 79 راكبا، وخط سيره من الأنفوشي طريق الكورنيش حتى المندرة، وبها أماكن مجهزة لاستقبال الكراسي المتحركة، كما أن الهيئة بها 15 أتوبيسا تعمل بالكهرباء مجهزة أيضا لذوي الهمم تسير في 3 خطوط؛ الخط الأول (الأنفوشي - طريق الكورنيش - ش 45 - المعمورة الشاطئ)، والخط الثاني خط سيره هو (رأس التين - طريق الكورنيش- الملاحة - مستشفي الصدر)، أما الخط الثالث فخط سيره من (بشاير الخير- طريق المحمودية - العوايد).