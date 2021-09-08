طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021.. رياح نشطة والعظمى 35

شهدت مدينة الإسكندرية طقسا غير مستقر، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر، حيث ارتفعت درجة الحرارة وانخفض معدل الرطوبة مع نشاط ملحوظ للرياح، وذلك تزامنًا مع توافد المصطافين على شواطئ الإسكندرية في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم 8 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 35 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية،، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 26 كيلو مترًا في الساعة.

انخفاض الرطوبة ونشاط الرياح في الإسكندرية

فيما عادت نسبة الرطوبة إلى الانخفاض مرة أخرى بمقدار درجتين مقارنة بالأمس، بعد تراجعها مع بداية الشهر لأكثر من 4 درجات عن معدلها الثابت خلال شهر أغسطس الماضي، وفي المقابل زاد نشاط الرياح.

حالة البحر في الإسكندرية اليوم 8 سبتمبر

ونشرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، تقريراً عن حالة البحر اليوم، والذي أصبح شبه يومي لاطلاع الرواد والمصطافين وأهالي المدينة الساحلية على حالة الأمواج والبحر، وذلك للاطمئنان ومنع النزول في أماكن التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن حالة البحر اليوم، متوسطة، والأمواج هادئة في بعض الشواطئ والبحر آمن في عدد من القطاع الشرقي التي يوجد بها حواجز الأمواج، ومتوسط في شواطئ القطاع الغربي، ما يسمح للرواد بالتنزه بسلام دون أي معوقات أو خوف من الغرق.