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شوبير يعلن فشل انتقال عبد الله السعيد للزمالك

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شادي ممدوح
04:41 م | الخميس 09 سبتمبر 2021
عبد الله السعيد

عبد الله السعيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن صفقة انتقال عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أصبحت في طريق مسدود.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»: «صفقة انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك أصبحت مغلقة بالضبة والمفتاح».

وأضاف شوبير: «لن ينتقل عبد الله السعيد إلى صفوف الزمالك والأمور أصبحت مغلقة تماما، وعبد الله السعيد مستمر في الموسم الجديد 2021-2022 مع بيراميدز».

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