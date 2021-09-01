محمود معروف عن طلبات عبد الله السعيد من الزمالك: «شر البلية ما يضحك»

قال الناقد الرياضي محمود معروف، إن كأس العالم 1990، كان له مذاق خاص، إذ إن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب مصر حينها، قدم المنتخب في شكل جيد للغاية، موضحًا أن فرصة مصر للتأهل لكأس العالم 2022 جيدة للغاية في ظل وجود مدرب مصري كبير: «أنا متفائل في ظل وجود حسام البدري، هيحقق لنا الفوز دون الاستهتار بالمنافس».

محمود معروف: «الأهلي عمل صفقات كتيرة ومش عارف هيودي اللي عنده فين»

وأضاف «معروف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع عبدالباقي عزوز، على شاشة «الحدث اليوم»، أن النادي الأهلي أبرم صفقات كثيرة جدًا: «الأهلي يمكن اشترى 20 لاعب جديد، مش عارف هيودي اللاعيبة اللي عنده فين»، موضحًا أن عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز عمره الآن 37 عامًا، وإذا انضم للزمالك فقد يحدث الفارق لمدة عام واحد فقط: «يضيف للزمالك عام واحد، وعليه أن يعتزل».

محمود معروف عن طلبات عبدالله السعيد المادية: «شر البلية ما يضحك»

وأعرب عن استعجابه من مطالبة عبدالله السعيد بالحصول على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، وضحك قائلًا: «أنا بليد في الحساب، هي الـ25 مليون أكتر من الـ100 ألف؟، شر البلية ما يضحك»، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء منتخب مصر أمام أنجولا، موضحًا أنه حال تواجد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، كان الوضع سيختلف كثيًرا: «غياب صلاح والنني مؤثر على المنتخب، لكن من خلال العمل الجماعي فاز المنتخب، وأنجولا مالهاش تاريخ في كرة القدم، لكن وضعها الآن اختلف تمامًا».