حظك اليوم برج الحمل الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهم بذلك يلهمون الناس من حولهم، كما يتمتّعون بالاستقلاليّة التامّة عن المحيطين بهم، ويحتفظون بآراء صارمة تخصهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل المدخرات، وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية، وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب، وقد تكتشف أمورا خافية.

من أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.