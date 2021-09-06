حظك اليوم برج الحمل الاثنين 6-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه حسن الطبع، هادئ يبتسم بكل مودة وحبّ، ودائمًا ما تلاحظ أنّ وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل الصحة مما يجعلك تعمل بهمة وحماس، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

رغم الضغوط، تبدي اليوم استعدادا للتعاون والتفاهم مع من تحب وتقوم جيدا بواجباتك المنزلية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.