الإحصاء: 5.6% انخفاضا في عقود الزواج.. و5.3% لشهادات الطلاق في 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020، حيث بلغ عدد عقود الزواج 876015 عقداُ عام 2020 مقابل 927844 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.6٪، بينما بلغت عدد شهادات الطلاق 213950 حالة عام 2020 مقابل 225929 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.

ومن أهم مؤشرات النشرة السنوية: 357832 عقود الزواج في الحضر.. و518183 عقداً في الريف

الزواج طبقا للحضر والريف:

بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 357832 عقداً عام 2020 تمثل 40.8 ٪ من جملة العقود مقابل 384597 عقدا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪، وبلغ عدد عقود الزواج في الريف 518183 عقداً عام 2020 تمثل 59.2٪ من جملة العقود مقابل 543247 عقداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 4.6 ٪.

2– طبقاً لفئات السن:

بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «من 25 إلى أقل من 30 سنة»، حيث بلغ عدد العقود بها 350646 عقداً تمثل 40.0 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية «70 سنة فأكثر»، حيث بلغ عدد العقود بها 4288 عقداً تمثل 0.5٪ من جملة العقود.

بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية «من 20 إلى أقل من 25 سنة»، حيث بلغ عدد العقود بها 326869 عقدا تمثل 37.3٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد العقود بها 1038عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.

وفقا للحالة التعليمية:

بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 342223 عقداً بنسبة 39.1٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 933 عقداً بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

269440 عقدا للحاصلات على مؤهل متوسط

بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات علي شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 269440 عقداً بنسبة 30.8 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 615 عقداً بنسبة 0.1٪ من جملة العقود.

معدل الزواج: عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.7 في الألف عام 2020 مقابل 9.4 في الألف عام 2019.

بلغ معدل الزواج بالحضر 8.3 في الألف مقابل 9.0 في الألف بالريف.

بلغ أعلى معدل زواج 13.5 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 6.4 في الألف بمحافظة البحر الأحمر.

ثانياً: الطلاق:

وفقا للحضر والريف:

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 116845 إشهاداً عام 2020 تمثل 54.6٪ من جملة الإشهادات مقابل 121552 إشهادا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97105 إشهاداً عام 2020 تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات مقابل104377 إشهاداً عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.0 ٪.

وفقا لفئات السن:

بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 35 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهاداً بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية «من 18 إلى أقل من 20 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهاداً بنسبة 0.2 ٪ من جملة الإشهادات.

بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية «من 30 إلى أقل من 35 سنة»، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38865 إشهاداً بنسبة 18.2 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهاداً بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

وفقا للحالة التعليمية:

بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 77766 إشهاداً تمثل 36.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 257 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 71145 إشهاداً تمثل 33.3٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بين الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 180 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

معدل الطلاق: وهو إجمالي عدد حالات الطـلاق «إشهادات + أحكام الطلاق النهائية»، التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام وتشير الإحصـائية إلى:

بلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2020 مقابل 2.3 في الألف عام 2019.

بلغ معدل الطلاق بالحضر 2.9 فى الألف مقابل 1.7 فى الألف بالريف.

بلغ أعلى معدل طلاق 4.7 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.9في الألف بمحافظة أسيوط.

8086 حكم طلاق في 2020

أحكام الطلاق النهائية:

بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 8086 حكما عام 2020مقابل 11819 حكماً عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 31.6٪ من جملة الأحكام، حيث سجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 7065 حكماً بنسبة 87.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب غيبة الزوج وحبس الزوج، حيث بلغ عدد الأحكام بها 3 أحكام تمثل 0.04 ٪ من جملة الأحكام النهائية.

إجمالي حالات الطلاق:

بلغت إجمالي عدد حالات الطلاق 222036 حالة 2020 مقابل 237748 حالة عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.6 ٪.