في ذكري وفاته.. خيرى شلبي «وتد الرواية المصرية» في السينما والدراما

تحل اليوم الذكري الـ10 علي وفاة الكاتب الروائي خيري شلبي، والذى رحل عن عالمنا في 9 سبتمبر 2011، عن عمر يناهز 73 عاما، حيث يعد الراحل أحد أبرز الكتاب المصريين من جيل الستينيات وأغرزهم إنتاجا، كما استطاع تقديم عشرات الأعمال التي رصد فيها حياة المهمشين، والتحولات التي تطرأ عليهم.

وترجمت أعمال الراحل إلي العديد من اللغات مثل الإنجليزية والفرنسية والروسية وغيرها، بينما قدمت العديد من أعماله فى التليفزيون والسينما.

أعمال خيري شلبي في مجال الدراما

ومن خلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» إبداعات خيري شلبي الأدبية التي تحولت إلي أعمال فنية.

مسلسل «الوتد»

ألف خيري شلبي «الوتد»، الذي تحول بعد ذلك إلي مسلسل يحمل نفس الاسم، وهو من أشهر الأعمال التليفزيونية في تاريخ الدراما المصرية، والذي تم عرضه في عام 1996، وكان من إخراج أحمد النحاس، حيث شارك في تقديم العمل كوكبة من النجوم مثل هدي سلطان، يوسف شعبان، فادية عبد الغني، هالة فاخر، عبد الله محمود، حنان ترك، وعدد آخر من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «فاطمة تعلبه»، وهي أم صعيدية تتدخل في جميع اختيارات أولادها لأنها ترغب في استقرار عائلتها، والمحافظة علي وحدة بيتها، وبجانب ذلك تسعي لتوسيع ممتلكاتها.

مسلسل «الكومي»: إخراج محمد راضي

قدم خيري شلبي عمل هام من أعماله بمجال الدراما وهو مسلسل «الكومي»، حيث تم تقديم هذا المسلسل عام 2001، إخراج محمد راضي، وتدور أحداثه حول شاب من الصعيد من عائلة فقيرة، كان يحلم بأن يصبح غنيا، ولكي يحقق ذلك فكر في النزول إلي القاهرة.

وشارك في تقديم هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، مثل إلهام شاهين، ممدوح عبد العليم، هشام سليم، وفاء عامر، رجاء حسين، محمود الجندي.

«وكالة عطية» بطولة حسين فهمي وأحمد بدير

شارك الفنان حسين فهمي في «وكالة عطية»، للروائي خيري شلبي، وتم عرضه في عام 2009، مع مجموعة من الفنانين منهم أحمد بدير، انتصار، رياض الخولي، حنان مطاوع، أحمد عزمي، إخراج رأفت الميهي.

أعمال خيري شلبي في السينما

قدمت الفنانة نادية الجندي فيلم «الشطار»، في عام 1993، وهو رواية لخيري شلبي، من إخراج نادر جلال، وشارك في بطولة الفيلم كمال الشناوي، فاروق الفيشاوي، سعيد عبد الغني، محمد مختار، وغيرهم من الفنانين.

جسدت لوسي قصة فيلم «سارق الفرح»، للروائي خيري شلبي، الذي عرض في عام 1995، من إخراج داوود عبد السيد، حيث شاركت في تقديم العمل: محمد هنيدي، ماجد المصري، حنان ترك، حسن حسني.