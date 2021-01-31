جائزة خيري شلبي تبدأ استقبال الأعمال.. تعرف على التفاصيل

أعلنت المخرجة إيمان خيري، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، تفاصيل الدورة الثانية من جائزة خيري شلبي للرواية، حيث تستقبل المسابقة الأعمال المشاركة بدءًا من اليوم 31 يناير الموافق لذكرى ميلاد خيري شلبي، والعمل الفائز سيتم طباعته وتوزيعه من خلال دار الشروق للطبع والنشر.

وأضافت إيمان لـ«الوطن»: «سيكون يوم إعلان الفائز بالجائزة هو ذكرى رحيل بابا، على أن يتم الكشف عن الفائز والعمل الفائز مطبوعا والموافق يوم 9 سبتمبر المقبل».

وعن شروط الاشتراك في المسابقة، أوضحت أنه يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون نشر رواية من قبل، وألا يكون العمل المقدم قيد النشر، وجرى ترك شرط السن مفتوح هذا العام، ويستمر التقدم للجائزة حتى 31 مارس المقبل عن طريق البريد الإلكتروني Khairy.shalaby@gmail.com.

وترسل الأعمال بصيغة pdf مرفقا معها صورة البطاقة الشخصية وسيرة ذاتية مختصرة.

وجائزة خيري شلبي هي جائزة للعمل الأول، انطلقت دورتها الأولى العام الماضي وتهدف لمساعدة الشباب على تخطي عقبات النشر، ويحصل الفائز على ميدالية باسم خيري شلبي، كما تتكفل بتكلفة نشر العمل الفائز.

ومن المقرر أن تتولى لجنتين العمل على فرز وتحكيم الأعمال؛ الأولى تبدأ عملها بعد مراجعة الأعمال للتأكد من مدى مطابقتها للشروط، وتعلن اللجنة القائمة القصيرة، أما الثانية فتتولى قراءة الأعمال الخمس واختيار الأفضل وإعلان الفائز.

وخيري شلبي (31 يناير 1938- 9 سبتمبر 2011)، أحد الأدباء البارزين من جيل الستينيات وأغزرهم إنتاجا، كتب عن الريف المصري والمهمشين على أطراف المدينة، من أشهر رواياته: الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي (أولنا ولد - وثانينا الكومي - وثالثنا الورق)، بغلة العرش، لحس العتب، منامات عم أحمد السماك، موت عباءة، بطن البقرة، صهاريج اللؤلؤ، نعناع الجناين، ويعتبر رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وتعد روايته (رحلات الطرشجي الحلوجي)، كما ترجمت أعماله على عدة لغات، بينها الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية وغيرها.