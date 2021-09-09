«قبل عرضه بيومين».. أيتن عامر تروج لـ«أنا قبلت» من مسلسها «زى القمر»

روّجت الفنانة أيتن عامر للحكاية الثانية من مسلسل «زى القمر»، والتى تحمل عنوان «أنا قبلت»، والمقرر عرضه من يوم السبت المقبل فى الـ8 مساء، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال أول حكاية من حكايات المسلسل، بعنوان «غالية» من بطولة درة، حيث ناقش قضية الزواج «الأون لاين».

أيتن عامر تتزوج شاب أصغر منها

وتجسد أيتن دور «ليلى» التي توافق على الزواج من شاب أصغر منها بسنوات، وتدخل في عدة صراعات مع أهلها والمجتمع، حيث نشرت أيتن الفيديو الترويجي للمسلسل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

معلومات عن حدودتة «أنا قبلت» من مسلسل «زى القمر»

حدوتة «أنا قبلت» من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام، ويشارك في البطولة تيام مصطفى قمر وعابد عنانى ومحسن منصور وعزت زين ولبنى ونس ولاشينة لاشين، وتدور أحداثها في اطار اجتماعى حول زواج الفتاة من شخص يصغرها في العمر ونظرة المجتمع لهذه الزيجة.

أخر أعمال أيتن عامر: «كوفيد 25»

أخر أعمال الفنانة أيتن عامر مسلسل «كوفيد 25» في شهر رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، أحمد نادر جلال.