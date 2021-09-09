في أشهر حملها الأخيرة.. جلسة تصوير لقمر اللبنانية: «مستنية طفلة»

نشرت الفنانة اللبنانية قمر جلسة تصوير جديدة تظهر فيها خلال أشهر حملها الأخيرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، معلقة: «حبي ينمي طفلي»، بينما تعرضت للانتقاد بسبب إعلان حملها للمرة الثانية دون زواج.

وكشفت الفنانة اللبنانية قمر عن حملها للمرة الأولى، يوليو الماضي، حيث ظهرت ببطن منتفخ وتظهر عليها علامات الحمل، دون الكشف عن زواجها وهوية والد الطفل، وعبرت عن غضبها من التعليقات التي سألتها عن والد الجنين أو موعد زوجها.

وردت قمر على المتابعين في منشور، قالت فيه: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل».

قمر اللبنانية: «ما عندي مشكلة أكون سنجل مازر»

وأضافت قمر: «أنا ماعندي مشكلة أكون سنجل مازر، وإذا كان الرجل مش رجال ليكون قد مسئولية امرأة وطفل، ولكل امرأة كوني قوية وتمسكي بأطفالك وأرفعي رأسك، ولكل امرأة ما تخلت عن ولادها وكانت الأم والأب بنفس الوقت وشايلة مسئولية كبيرة على كتافها (أنت قوية وبكل فخر)».

قمر تكشف نوع الجنين

وكشفت الفنانة اللبنانية قمر، عن أنها تنتظر طفلة لتكون شقيقة لابنها الأول «جيمي جونيور»، والذي تنشر صوره بشكل دائم عبر حسابها على «إنستجرام».