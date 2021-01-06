قمر تروي قصة حياتها باكية: «اتربيت بدار أيتام.. عشت في فقر» (فيديو)

من حين لآخر تتصدر الفنانة اللبنانية قمر محركات البحث الاجتماعي، بسبب الجدل المصاحب لإطلالتها التي يصفها الكثير من المتابعين بـ«المثيرة»، وفي الساعات الماضية أطلت «قمر» على جمهورها من خلال برنامج «مع تمام» عبر فضائية الجديد اللبنانية، وتحدثت باكية عن الصعوبات التي واجهتها في حياتها، وتربيتها داخل إحدى دور الأيتام بعد مقتل والدها.

وعاتبت الفنانة قمر، بعض المتابعين على السوشيال ميديا والذين يقولون لبعضهم «ذكروها بماضيها»، مضيفة خلال اللقاء الذي توقفت عن الحديث فيه بسبب دموعها «أهلي وبيئتي وفقري على راسي.. وفخورة إني انتقلت من هون لهون».

واستطردت «لا بتمنى أرجع للفقر ولا بتمنى الحياة اللي أنا فيها، عشت في فقر مع ظلم مع عذاب، لم أكن بحضن أهلي اتحرمت منهم كلهم.. بابا مات وانقتل في عمر سنة.. ماما أغلى شيء الله يرحمها، لا أعتب عليها إنها لم تتعب وتشتغل هي مش متعلمة وعلى قدها وكان في حروب في بلدنا وبهدلة وحطوني في ميتم».

وتابعت باكية: «كله قدر ونصيب، أمي لو كانت متعلمة كان فرق لكن هي كانت تعبانة ومريضة لم يكن عندها قدرة للعمل وتعيشني كويس، حاليًا بتمنى الفقر وأنام على مخدتي مرتاحة، اللي بيمنشنوني ويقولوا ذكروها بماضيها، أنا بفتخر بالماضي وبشتاق ليه كنت عايشة مع ناس فقرا وطاهرين وطيبين مابيعرفوا الأذى، أنا اتخلقت مقطوعة من شجرة، ظروفنا أجبرتنا على البعد والفراق».

أنا معجبة بجمال هيفاء.. محدش يقدر يوقعنا في بعض

وفيما يخص الشبه بينها وبين هيفاء وهبي، قالت قمر: «قبل مافوت على هالمجال وأنا فانز لهيفاء وهبي وأنا من معجبيها وبحبها وبحب جمالها، وأنا ماقولت إني شبهها، الناس اللي شبهت مو أنا، هى جميلة وأنا جميلة، أعداء هيفاء قالوا إني قمر أصغر سنا وجاية تضرب هيفاء، وإنهم هيحرقوها بيا، لكن ماحدا يقدر يحرق حدا».

وتابعت: «هيفاء ظهرت على الساحة الفنية في الوقت الصح، بكن أنا ظهرت في الوقت الصعب وواجهت كتير ظروف بشعة، ماكانت تخليني أركز على شغلي وفي محاربات، الفرق بيني وبينها، أنا دخلت الوسط الفني في عمر 19 سنة، بعكسها كانت هي أكبر وأنضج».