الصحة توضح الأعراض الجانبية للقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضررة حجز لقاح كورونا، وقالت الوزارة حجز لقاح كورونا يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، مؤكدة على اهميته فى المساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من الخطة التى وضعته الدولة فى تطعيم 40% بنهاية العام الجاري.

وعن الأعراض الجانبية للقاح كورونا، أشارت الوزارة أن جميع الأعراض الجانبية للقاح كورونا هى طبيعية وهى رد فعل طبيعي للجهاز المناعى للجسم وتتمثل فى ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل فى العضلات وتكسير فى العظام وهى أعراض تزول لوحدها وفى غضون يومين لا أكثر.

الفئات الممنوعة من أخذ لقاح كورونا

وأضافت الوزارة هناك فئات ممنوعة من أخذ لقاح كورونا، وهم السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 18 عاما، لافتة الى أن الأبحاث السريرية لم تجري عليهم من قبل الشركات التى قامت بانتاجها، مشيرة الى ان هذه الفئات ستعتمد على مناعتهم فى مواجهة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان خاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع أعداد مصابي كورونا خلال الأيام القليلة الماضية وبخاصة فى النصف الثانى من الشهر الجاري، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات التابعة لها لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الامراض المعدية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين للوقاية من الفيروس والبعد عن المناطق المزدحمة.