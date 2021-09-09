إخلاء سبيل «سمكرية البني آدمين» بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل «سمكرية البني آدمين»، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيبة وإدارة منشأة طبية دون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة من الجهات المختصة.

وبينت تحقيقات النيابة، أن الفتاة التي أطلقت على نفسها «سمكرية البني آدمين»، كانت تروج لنشاطها غير القانوني على منصات التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق نسبة شهرة واسعة على غرار واقعة المتهم الأول يوسف خيري عبد الرحيم «سمكري البني آدمين»، الذي تم ضبطه قبل أيام.

التحفظ على 4 أجهزة طبية

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن سمكرية البني آدمين عثر معها على 4 أجهزة طبية خاصة بالعلاج الطبيعي، فتم التحفظ عليها وأرسلت إلى النيابة العامة التي كلفت وحدة العلاج الحر بفحص ملف سمكرية البني آدمين؛ للتأكد من وجود ترخيص أم لا.