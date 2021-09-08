مفاجأة.. العلاج الطبيعي عن سمكرية البني آدمين: شريكة يوسف ومعاها دبلوم

كشف الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي، عن معلومات جديدة عن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم «سمكرية البني آدمين أجدع بنت فى مصر»، موضحا أنها شريكة «يوسف» الشهير بـ«سمكري البني آدمين» والذي جرى القبض عليه قبل أيام، قائلا: «تلك الفتاة تدعى ولاء وحاصلة على دبلوم تجارة اكتشفنا انها شريكة سمكري البني آدمين يوسف الذي كان ضحاياه معظمهم من الفنانين، وتنتحل صفة أخصائية علاج طبيعي وتقوم بمعالجة المرضى خاصة في مجال التخسيس أيضا».

وأضاف عزت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: بحثنا عنها في سجلات النقابة، وجدناها غير مسجلة بها، وتنتحل صفة طبيبة، فأخطرنا الجهات الرقابية بها، والتي قامت بدورها في غلق وتشميع المكان فورا بعد إجراء العديد من التحريات والتي تبينت أنها منتحلة صفة».

سمكرية البني آدمين تعمل في مركز وهمي

وتابع: « اكتشفنا ان تلك الفتاة تقوم بكارثة إنها تمنح المرضى أدوية للتخسيس في المركز الوهمي، وتعمل على عمل علاج طبيعي للمرضى دون علم، ولا تخصص، كما تستخدم أجهزة علاج طبيعى تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء ».

سمكرية البني آدمين تزعم تقديم خدمات العلاج الطبيعى لفقرات العمود الفقرى

وأكد أمين صندوق نقابة أطباء العلاج الطبيعي: « الكارثة الأكبر، إنها تبث فيديوهات تقوم فيها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين، وتنشر بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعى، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة»، متابعا: « مازلنا نخوض حربنا ضد المراكز الوهمية وأخطرنا الجهات الرقابية والأمنية بالعديد منها لملاحقتها وغلقها فورا».

القبض على سمكرية البني آدمين

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطها بمقر المركز المشار إليه، والذي يقع في مدينة نصر، وكشفت عن أنه تم ضبط عدد من الأجهزة والمحتويات، منها 4 أجهزة علاج طبيعى تُستخدم فى عمليات المساج – والأدوات المستخدمة فى عمل جلسات العلاج الطبيعى لعلاج الأمراض الجسدية أو الإسترخاء -– دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعى - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية - هاتف محمول).

ويشار إلى أنه بعد فحص الهاتف المحمول المضبوط للفتاة الشهيرة بـ«سمكرية البني آدمين» تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامى المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعى لفقرات العمود الفقرى للعديد من المواطنين ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.