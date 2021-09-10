درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 32 26

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 32 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 34 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 19

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27

أماكن سقوط الأمطار

وذكر خبراء الهيئة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية مثل «السلوم، مطروح، العلمين»، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30%.