حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 10-9-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 10 سبتمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة ورطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

حالة الطقس ونشاط الرياح غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان اصدرته منذ قليل، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية مثل «السلوم، مطروح، العلمين»، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فستكون مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و3.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 32 26

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 32 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 34 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 19

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.