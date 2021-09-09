تشييع جثامين ضحايا عقار شبرا المنكوب في جنازة مهيبة (فيديو)

أدى العشرات من أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، صلاة الجنازة على جثماني «علاء الدين دبش، ومصطفى محمد»، من ضحايا حادث إنهيار عقار شبرا، أمام مسجد «الرحمن»، بحي غرب شبرا، وجرى نقل الجثمانين لمقابر أكتوبر لدفنهما، فيما شيع أهالي المنوفية جثمان الضحية الثالثة «صباح غنيم»، بمقابر الأسرة بقرية الكرام التابعة لمركز تلا.

أحمد عوف ضحية الشهامة في عقار شبرا المنكوب

كما جرى تشييع جثمان ضحية عقار شبرا المنهار «أحمد جمال إبراهيم»، 25 عامًا، حيث أدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان في الشارع الذي شهد الواقعة، وستتحرك الجنازة إلى مسقط رأسه بقليوب، وسط حالة من الحزن بين أهالي وأسر المتوفيين أثناء تشييع الجنازات.

وأكد اصدقاء وأقارب «أحمد عوف»، أنه كان في مهمة لإنقاذ الضحايا ومساعدتهم علي الخروج من المنزل إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة تحت الأنقاض، ما دعا زملائه وأقاربه وجيرانه إلى إطلاق لقب «شهيد الشهامة»، على الضحية، مشيرين إلى أنه كان يساعد السكان على مغادرة العقار قبيل إنهياره، وحاول إخراج المحامي، الضحية الأولى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، معه بعد إنهيار المنزل عليهما ومعهما ابن شقيق المحامي وزميلته.

تفاصيل انتشال جثامين ضحايا عقار شبرا المنهار

وكان عدد ضحايا عقار شبرا الخيمة المنهار، ارتفع إلى أربعة أشخاص بعد انتشال جثة «أحمد جمال إبراهيم»، 25 عامًا، الشهير بـ«أحمد عوف»، من أسفل أنقاض العقار، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام.