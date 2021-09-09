كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة المقبولين بمدارس ستيم للمتفوقين 2021 للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أنه تم إعلان النتيجة، مشددة على ضرورة كتابة جميع البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، لافتةً إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة باستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك من خلال إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالمدارس.

رابط نتيجة المقبولين بمدارس ستيم للمتفوقين 2021

-الدخول على رابط نتيجة المقبولين بمدارس ستيم للمتفوقين 2021 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

- كتابة الرقم القومي للطالب.

- إدخال تاريخ الميلاد بالسنة والشهر واليوم.

- إدخال محافظة الميلاد.

- اختيار نوع الطالب أو الطالبة.

- إدخال رقم جلوس الامتحان.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

وأكدت الوزارة، أنه بعد إعلان نتيجة القبول في مدارس ستيم 2021 غير مسموح للطلاب بالتحويل من مدرسة لأخرى لأن هذه المدارس تعمل بنظام الإقامة الداخلية،

تعرف على محتويات ملف التقديم لمدارس ستيم

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية.

- عدد 4 صور من أصل الشهادة الإعدادية.

- طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

- شهادة ميلاد أصلية.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

- عدد 8 صور حديثة.

- عدد 10 أظراف بريدية عادية.

- طوابع بريدية بـ21 جنيه.

- إيصالات إيداع تأمين الاب والمصروفات الدراسية.

- شهادة وافة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

- في حالة وفاة الوالد يجب التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره يجب التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- عدد 3 صور من بطاقة الرقمي القومي لولي الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي عن عام 2021/2022 بقيمة 1000 جنيه للمدارس الحكومية العربية والرسمية لغات عن كل عام دراسي.

- في حالة المدارس الخاصة «عربي لغات» يقوم ولي الأمر بإحضاؤ إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ أخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بخاتم شعر الجمهورية وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30000 ألف جنيه فقط لا غير.

- الدفع في البريد المصري وذلك في الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات والمصروفات الدراسية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم و التكنلويجا.

- إيصال سداد الرسوم لتأمين اللابتوب بقيمة 3000 جنيه.