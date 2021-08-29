قال مصدر مسؤول بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يحق لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أن يتقدموا بطلب تحويل إلى مدرسة من مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في نتيجة القبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وكذلك الطلاب القدامى الموجودين بالمدرسة من قبل، لن يتم تحويلهم أثناء سنوات الدراسة بالمدارس، حيث أن المدارس تعمل بنظام الإقامة الداخلية، كما أنّ كل مدرسة من مدارس المتفوقين لها قوة استيعابية لا يُسمح بتجاوزها لطبيعة الدراسة والإقامة والميزانية الخاصة بها.

توفير بديل للطالب من نفس المحافظة يتيح له النقل لمحافظته الأصلية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن هناك حل وحيد للتحويل بين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتحاق الطلاب، وهو توفير بديل للطالب من نفس المحافظة يتيح له النقل لمحافظته الأصلية، مشيرا إلى أنه تم رفض جميع الطلبات المقدمة لتقليل الأغتراب من عدد من الطلاب المقبولين العام الماضي بمدارس المتفوقين، للالتحاق بمدارس المتفوقين الواقعة في محافظاتهم الأصلية.

وأكد المصدر، أنه لا يحق للطالب التحويل إلي أي من مدارس التعليم العام، بما يتفق مع النظام الذي كان يدرس به الطالب في المرحلة الإعدادية، مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس STEM خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.

إعلان نتيجة اختبارات المقبولين بمدارس المتفوقين على الموقع الرسمي للوزارة

وأردف المصدر، أنه الانتهاء من عقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد، وأنه سيتم إعلان نتيجة الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن اختبارات مدارس المتفوقين من دور واحد وفقط، ولا يسمح بإعادة الاختبارات للطلاب المتخلفين عن مواعيدهم مرة أخري مهما كان مجموع الطالب في مرحلة التعليم الأساسي، أو العذر في التغيب عن الاختبار.