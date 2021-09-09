بعد قليل.. المواطن المصري المصاب بسكتة دماغية يصل إلى أرض الوطن

يصل المواطن كريم أحمد توفيق، والمصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، إلى القاهرة، مساء اليوم، وذلك بعد تواصل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالجهات المسؤولة بعد استغاثته عبر إحدى القنوات التليفزيونية بأنه يريد عودته إلى مصر، وعلاجه في أحد المستشفيات بمصر.

أزمة كريم في الإمارات

وسافر «كريم» للعمل بدولة الإمارات، ونتيجة لظروف كورونا التي أثرت على قطاع الوظائف، أصبح بلا عمل وأصبح مدين ماليًا، ما تعرض لضغط نفسي وعصبي بسبب المشاكل المالية التي مر بها في الخارج، وكانت هذه المشاكل شديدة انتهت بإصابته بسكتة دماغية، والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى.

وزيرة الهجرة تتابع حالة كريم حتى يصل مصر

التنسيق مع دولة الإمارات الشقيقة بشأن استغاثة والد «كريم»

وقال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الجهات المعنية استجابت لاستغاثة «أحمد توفيق» والد «كريم» التي وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى وزارة الهجرة لعودة إبنه كريم، خاصة وأن الأسرة غير قادرة مالية على دفع مصاريف نفقات علاجه في الإمارات أو حتى عودته إلى مصر، لاستكمال علاج ابنه في مصر، وجرى التنسيق مع دولة الإمارات الشقيقة، وكافة الأجهزة المعنية بمصر.

وزيرة الهجرة تتواصل مع والدة المواطن كريم

وأكد المصدر في تصريحات خاص لـ «الوطن» أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولت اهتمامًا كبيرًا بموضوع «كريم» بنفسها، وتواصلت بشكل سريع مع والدة المواطن كريم، وأيضًا تواصلت مع الجهات المسؤولة في مصر وفي الإمارات، وبالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، على استجابته الكريمة والفورية وتوجيهاته بتحمل حكومة دبي تكلفة سفر المواطن المصري كريم أحمد توفيق المتواجد في مستشفى بـ«دبي»، لاستكمال مراحل علاجه في مصر.

استعدادات خاصة على متن الطائرة: إفراغ ستة مقاعد

وأضاف أن السفيرة نبيلة مكرم تواصلت مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني، وجرى التنسيق والاتفاق مع وزير التعليم العالي على استكمال علاج المواطن كريم أحمد توفيق، بمستشفى عين شمس التخصصي، موضحًا أن وزير الطيران وفر كل ما يلزم لحالة المواطن على الطائرة، بالاتفاق مع مصر للطيران، إذ يحتاج إلى إفراغ ستة مقاعد على متن الرحلة، ليتمكن من السفر بسرير مجهز إضافة للطاقم الطبي المرافق.