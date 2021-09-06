والد الشاب كريم بعد استجابة السيسي: فخور بمصريتي

قال أحمد توفيق، والد كريم، إنه يتعشم في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لن يخذل أبناءه، مبينا أنه فوجئ صباح اليوم باتصال هاتفي من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لمتابعة حالة ابنها المريض، متابعا: «حسيت إني فخور بمصريتي والحكومة وقفت جنبي وأنا فخور بالحكومة اللي بتقف جنب ولادها، والسفيرة قالتلي الرئيس موصي أساعدك».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي خيري رمضان، أنه تلقى اتصالا اليوم من مسئول إماراتي كبير الذي سأل عن موعد دخول ابنه المستشفى في دبي في غرفة 322 وطمأنه من أجل مساعدة ابنه المريض، مبينا أن هناك اهتمام بحالة إبنه من أجل العمل على علاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وعودته إلى مصر مرة أخرى.

الشرقية تشكر الرئيس السيسي الذي وقف مع ابنها في الإمارات

تابع والد كريم : «ديرب نجم شرقية كلها بيشكروا حضرتكم وبيدعو لكريم ويدعو لكم والأستاذ محمد لطفي اللي عرفني على حضارتكم وتحياتي لرئيس الجمهورية وأنا على يقين إنه مبينساش حد وده عشمنا في الرئيس السيسي، ومصر ستتقدم للإمام والرئيس حريص على إيجاد حياة كريمة للمواطنين».

واتصل أحمد توفيق والد كريم، ببرنامج حديث القاهرة لتوجيه استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالبه فيها بالتدخل لعلاج ابنه الذي يرقد في مستشفى استثماري في دولة الإمارات، فأوصى الرئيس بعلاج الابن بعد استغاثات الأب.

والد كريم: أناشد الرئيس صاحب القلب الكبير

وكان المواطن أحمد توفيق «والد كريم»، قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر قناة «القاهرة والناس» خلال مداخلة هاتفية أمس مع الاعلامي خيري رمضان ببرنامج «حديث القاهرة»، قائلًا: «ابني لا يتحرك ولا يتحدث نهائيًا بعد إصابته بعدة أمراض»، متابعًا أنا أناشد الأب الكبير صاحب القلب الكبير الرئيس السيسي بعودة ابني المريض من الخارج لاستكمال علاجه في مصر».