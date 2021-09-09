وزير الطاقة اللبناني لـ«الوطن»: لولا دعم السيسي لما وصل الغاز إلينا

عبر وزير الطاقة والمياه اللبناني، الدكتور ريمون غجر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية الدعم الذي تقدم به للشعب اللبناني؛ بتسهيل توصيل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي الأردنية والسورية، مؤكدا أنه لولا هذه المساندة لما تمكنت الدولة اللبنانية من توفير الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء.

غجر: نشكر دعم الرئيس المصري للشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب

وقال الوزير اللبناني، في تصريحات لـ«الوطن»: «نشكر قيادات الدول التي تساعد لبنان في محنته، ونتمنى أن يصل الغاز لبنان بأسرع وقت، ونشكر دعم الرئيس المصري السيسي للشعب اللبناني في هذا الوقت العصيب، إذ لولا هذا الدعم الفني والتقني والسياسي، لما كان الغاز المصري سيصل لبنان، وبالتالي زيادة ساعات التغذية في الكهرباء، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد جراء هذه الأزمة الكبيرة».

وكشف غجر، لـ«الوطن» تفاصيل الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي شارك فيه وزراء البترول والطاقة من مصر وسوريا ولبنان في العاصمة الأردنية عمان، مشيرا إلى أن الاجتماع كان ناجحا جدا، «كان هناك تعاونا واضحا بين الوزراء الأربعة وذلك عبر توصيات من قيادات هذه الدول».

آلية تمويل توصيل الغاز المصري إلى لبنان

وكشف الوزير اللبناني عن آلية تمويل توصيل الغاز المصري إلى لبنان، قائلاً: «استطعنا أن نتوصل في هذا الاجتماع الأولي إلى تحضير جدول زمني بالأمور الفنية لكل دولة، كي تكشف على منشآتها، وتتأكد من سلامة استثماراتها وتشغيلها لاستقبال الغاز. وبالتوازي حصلت نقاشات للوزراء مع البنك الدولي لتأمين الغطاء التعاقدي والمالي اللازم لتنفيذ أو إعادة إحياء الاتفاقية الموقعة منذ العام 2009 بين هذه الدول الأربعة».

وترتبط كل من دمشق وبيروت والقاهرة وعمان، باتفاقية لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مرورا بسوريا والأردن عبر خط الغاز العربي، إلا أن ضخ الغاز توقف قبل عقد من الزمن، بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي شهدته سوريا والمنطقة في عام 2011.