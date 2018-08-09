عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات موسعة مع المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في أول زيارة لها لمصر، شملت بحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة والاستراتيجيات التي تم وضعها لتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي بين البلدين، فضلاً عن سبل الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات المصرية لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية استناداً لما تمتلكه مصر من خبرة واسعة لكونها من الدول الرائدة في استخدامات الغاز الطبيعي.

وتم خلال المباحثات توقيع عدة اتفاقيات تعديل على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين شركات الغاز الطبيعي في البلدين والتي تنظم عملية بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين الشقيقين في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات نقل البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز داخل الأردن.

وأكد الملا خلال اللقاء على أهمية العلاقات المشتركة وضرورة تعزيز التعاون الثنائي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن قطاع البترول يسعى بشكل مستمر إلى فتح مجالات عمل جديدة لشركاته خارج مصر وزيادة استثماراتها وأن دخول شركات الغاز المصرية إلى السوق الأردنية يعد إضافة قوية لها ويمثل مدخلاً هاماً للتوسع في أنشطتها.

ومن جانبها أكدت وزيرة الطاقة الأردنية أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين يمكن أن تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الدعم لإعطاء دفعات للمشروعات المشتركة التي تمثل قاعدة انطلاق لدعم العلاقات الاقتصادية، خاصة وأن الطاقة هي عَصّب التنمية وأن هناك تفاهم وتنسيق كامل لإنجاز مشروعات الغاز الجاري تنفيذها.

وأشادت الوزيرة الأردنية بما اطلعت عليه من خبرات متميزة بشركات قطاع البترول المصري وما لمسته من تعاون بناء بين البلدين، وأكدت تقديرها لما تقدمه مصر من جهد ملموس لتطوير الشراكة بين البلدين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات ومجالات عمل مشتركة.

واستعرض المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية موقف تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعي بالأردن والدراسات التي تم إعدادها لتزويد المدن الصناعية ومدينتي عمان والعقبة بالغاز الطبيعي عن طريق تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي داخل المدن وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والقطاع التجاري، مشيراً إلى أن الشركة تستعين بخبرات شركات قطاع البترول المصري "بتروجت وإنبى وجاسكو وغاز مصر"، في إنجاز وتنفيذ هذه المشروعات.

وعلى جانب آخر شملت جلسة المباحثات التنسيق بين الجانبين في مجال أنشطة الثروة المعدنية خاصة في مجال تنظيم تعظيم استخدام الفوسفات بتصنيعه وتصديره لتجنب التنافس الذي يضر بأسعار تصدير فوسفات البلدين، ومن جانبها أكدت الزواتي على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال الثروة المعدنية بما يحقق مصالح الجانبين.