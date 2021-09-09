ألم في الصدر والذراع.. 6 أسباب و5 أعراض للإصابة بتصلب الشرايين

الشرايين هى مجموعة الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، وقد تتعرض للتصلب عادة عند حدوث ضيق بها ناتج عن تراكم الترسبات في الأوعية.

تصلب الشرايين يصيب الفئات المتقدمة في العمر

وقال الدكتور عصام المغازي، مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الدرن، أن تصلب الشرايين يحدث عادة بعد تقدم العمر وليس في السنوات الأولى للشخص، وذلك لتجمع كمية كبير من الدهون والكالسيوم في الشرايين، حيث تشكل عادة ما يشبه «الترسبات»، وتزيد من صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين، وقد يحدث هذا التصلب في أي جزء بشرايين الجسم وليس مكانا معينا.

وأضاف «مغازي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض تصلب الشرايين لا تظهر بصورة مباشرة، ولكن تظهر وفقا للعديد من الأعراض التى يمكن أن تؤدي للإصابة به، ومنها:

- ألم في الصدر أو ذبحة صدرية.

- ألم في الساق والذراع.

- ضيق في التنفس.

- التعب الذي يحدث نتيجة انسداد الدورة الدموية.

- ضعف عضلات الجسم المختلفة.

النوبات القلبية والسكتة الدماغية من أسباب تصلب الشرايين

وأشار مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الدرن، إلى أن النوبات القلبية العادية والصامتة والسكتة الدماغية من الحالات التي تسبب تصلب الشرايين وتستدعي الانتقال إلى المستشفى.

وأشار إلى أن أسبابًا قد تسبب تصلب الشرايين، ومنها:

- زيادة نسبة الكوليسترول.

- التدخين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الشيخوخة.

- داء السكري.

- عدم ممارسة الرياضة.

طرق العلاج من تصلب الشرايين

وأشار «المغازي»، إلى أن معظم أعراض تصلب الشرايين لا تظهر حتى يحدث الانسداد في الشرايين، موضحا أن طرق العلاج والوقاية من تصلب الشرايين تتمثل في التشخيص من قبل الطبيب، وتناول الأدوية وفقا لحالة المريض، وإجراء العلميات الجراحية في حالة وجود أعراض تستدعي التدخل الجراحي، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن التدخين.