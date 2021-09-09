الداخلية: غدا انطلاق «كلنا واحد» بأسعار أقل 30% للمستلزمات المدرسية

تُطلق وزارة الداخلية المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» ابتداء من غد الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري ولمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد من أجل توفير كافة المتطلبات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

32 ألف شنطة مدرسية لطلاب مدارس الرعاية

ويقوم قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية ممثلا في «منظومة أمان»، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، بتوفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين، بتجهيز 32000 «شنطة» مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ «المناطق الأولى بالرعاية» على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وجرى التنسيق مع السلاسل التجارية كافة لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على فروع المبادرة.