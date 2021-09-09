من البحيرة للقاهرة.. الداخلية تطارد «تجار الكيف» بالمحافظات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة، وأيضًا ضبط الخارجين عن القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «شخصين – لأحدهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما «كمية من العقاقير المخدرة - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحصلهما على الأقراص المخدرة من «صاحب صيدلية – كائنة بدائرة القسم»؛ بقصد التصرف فيها بالبيع لأحدهما مقابل تحصله على عمولة مالية من صاحب الصيدلية، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.

ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، قيام «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير» بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة أبو المطامير مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته «بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة؛ بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

ضبط شخصين بالمنوفية بحوزتهما كمية من المواد المخدرة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، قيام «3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – أسلحة بيضاء - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة» وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص بالمعصرة بحوزته موادا مخدرة بقصد الاتجار

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة»، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.