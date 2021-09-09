جرارات زراعية مزودة بصوارخ.. جديد زعيم كوريا الشمالية خلال عرض عسكري (صور)

دائما ما يكون الجديد لدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وهو ما فعله أمس عندما ظهر بشكل غير تقليدي، مرتديا بدلة رسمية، ذات لون كريمي، خلال العرض الذي أقيم بمناسبة احتفال كوريا الشمالية بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيسها، على نحو يمثل خروجًا ملحوظًا عن العروض العسكرية السابقة، ولم تغب مفاجآت الزعيم الكوري، حيث تمثلت هذه المرة في جرارات زراعية مزودة بصواريخ ومدافع.

وتركز العرض، الذي أقيم في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حول المنظمات شبه العسكرية، وقوات الأمن العام، التي تحمي العاصمة بيونغ يانغ، بدلا من الوحدات العسكرية التقليدية والجيش، التي تتسلح بترسانة نووية وصاروخية، وفقا لوكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

أسلحة باليستية تظهر في العرض العسكري بحضور «كيم»

وفي يناير وأكتوبر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أسلحتها الاستراتيجية الأكثر استفزازًا، مهددة المنافسين الآسيويين والولايات المتحدة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن العرض الأخير سيشهد عرض أسلحة باليستية.

ويقول الخبراء إن الحدث يعكس التحديات القاسية التي تواجه كوريا الشمالية، حيث يزداد توتر اقتصادها المتهالك والمُدار بشكل سيئ، بسبب استمرار العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وإغلاق الحدود لفترات طويلة بسبب الوباء والفيضانات التي تسببت في نقص الغذاء في السنوات الأخيرة.

وأظهر التليفزيون الحكومي الكوري الشمالي، الذي بث تسجيلا للحدث مساء الخميس، فناني الأداء وعشرات الآلاف من المتفرجين وهم يتأرجحون احتفالاً بكيم.

أطفال يقدمون زهورا لـ«كيم» خلال العرض العسكري

وكان يحيط بـ«كيم»، كبار المسؤولين والأطفال الذين قدموا له الزهور، ورد عليهم بالتلويح للحشد قبل أن يأخذ مكانه في شرفة تطل على «ساحة كيم إيل سونغ»، المضاءة بألوان زاهية، التي سُميت على اسم جده، الذي أسس البلاد في عام 1948.

كان من الواضح أن كيم كان أقل نحافة، مما كان عليه في بداية العام، بعد أن فقد قدرًا كبيرًا من الوزن قبل عدة أشهر.

ويقول الخبراء إن فقدان الوزن من المحتمل أن يكون محاولة لتحسين صحته، وليس علامة على المرض، لأنه واصل نشاطه العام المعتاد.

وقفز مظليون يحملون أعلام كوريا الشمالية من الطائرات، بينما حلقت الطائرات المقاتلة في تشكيل جوي، وأطلقت ما بدا أنه مشاعل عبر سماء الليل. كانت هناك أيضًا ألعاب نارية وطائرات بدون طيار مضيئة شكلت علم كوريا الشمالية.

وكانت هناك توقعات بأن كوريا الشمالية ستتباهى بالصواريخ والأسلحة المهمة الأخرى، لكن أظهرت الصور جرارات زراعية مزودة بمدافع وراجمات صواريخ محمولة على عربات.