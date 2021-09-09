هبة عبد الغني تهدي جائزة أحسن ممثلة دور ثان للمخرج رؤوف عبد العزيز

حصدت الفنانة هبة عبد الغني جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن دور «سمية» في مسلسل «الطاووس»، وذلك في مهرجان «همسة للفنون والآداب» خلال دورته التاسعة، والتي تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني، وكُرّمت «عبدالغني» وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، صورة وفيديو من تكريمها، وعلقت عليه، قائلة: «الحمد لله رب العالمين، جائزة أحسن ممثلة دور ثاني عن دور سمية في مسلسل الطاووس رمضان 2021 في مهرجان همسة للفنون والآداب، شكرًا لرأي الجمهور، وشكرا للجنة التحكيم ولإدارة مهرجان همسة، والشكر في الأساس للأستاذ رؤوف عبدالعزيز مخرج ومدير تصوير مسلسل الطاووس».

هبة عبدالغني شاركت بعملين دراميين في ماراثون رمضان 2021

يشار إلي أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد،سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن هبة عبدالغني شاركت بجانب مسلسل «الطاووس» في رمضان الماضي في بطولة مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدي، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدية.