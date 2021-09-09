محافظ مطروح: الكشف على 420 مواطنا مجانا في قافلة طبية بسيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، توقيع الكشف الطبى مجاناً على عدد 420 حالة مرضية في واحة سيوة، من خلال قافلة طبية استمرت فى العمل على مدار أسبوع، موجهاً بأهمية التوعية والإعلام عنها، والتعريف بالمبادرة، للوصول إلى جميع المواطنين من أهالي سيوة، في القرى والنجوع وجميع المناطق السكنية داخل المدينة وخارجها في المناطق النائية.

محافظ مطروح يلتقي أطباء مستشفى سيوة

والتقى محافظ مطروح، اليوم الخميس، أطباء مستشفى سيوة المركزي، أثناء تفقده أقسام المستشفى، وذلك على هامش زيارته الميدانية لمركز ومدينة سيوة، واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتابع سير عمل القافلة الطبية خلال أعمالها الطبية من خلال عدد من التخصصات الطبية لأهالي سيوة.

قافلة طبية بمستشفى سيوة بجميع التخصصات

وتمكنت القافلة الطبية، التي يجري تنفيذها في مستشفى سيوة المركزى، من توقيع الكشف الطبي على عدد المواطنين في تخصصات الجراحة والعظام والأطفال والباطنة والنساء والرمد.

وتفقد محافظ مطروح أعمال مبادرة الاعتلال الكلوي، من خلال القوافل المتحركة والثابتة، والتعرف المبكر على أمراض الكلى والسكر والضغط وغيرها، والكشف والعلاج مجاناً، في اطار مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، موجها الشكر لجهود الأطباء في المبادرة، مناشداً المواطنين بالإستفادة من هذه المبادرة على مستوى محافظة مطروح، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدم خدمة المبادرة، من الكشف وتقديم العلاج اللازم للمواطنين، لمواجهة أمراض الكلى، ضمن سلسلة مبادرات «100 مليون صحة»، التي تتبناها القيادة السياسية، وتنفذها وزارة الصحة.