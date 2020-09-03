انطلاق قافلة طبية من جامعة الإسكندرية إلى مدن مطروح

استقبل الدكتور عصام الكرد،ي رئيس جامعة الإسكندرية ونواب رئيس الجامعة، أعضاء القافلة الطبية المتكاملة قبل انطلاقها، اليوم، إلى محافظة مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة.

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره وشكره لكل المساهمين في القافلة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وممثلي الجهات الخيرية المشاركة في الإعداد للقافلة، وأضاف أن الجامعة تقوم بدورها الوطني في خدمة المجتمع وخاصة خدمة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم الطبي والمعنوي والمادي والعلمي للمواطنين.