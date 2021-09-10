حظك اليوم الجمعة 10-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم قطاع كبير بالبحث عن حظك اليوم لمختلف الأبراج، اعتقاداً منهم أن علم الأبراج يرتبط بالفلك والنجوم، فيقدم الكتير على معرفة حظ البرج الخاص بهم بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن» في هذا الصدد، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وقد تتوافر أمامك اليوم إمكانيات للتقدم، ويعدك ذلك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب مالية وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الحمل 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك أن تقترب ممن تحب، وقد تكتشف أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة باسكال مشعلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مارس.

حظك اليوم برج الثور 10-9-2021 على الصعيد المهني

اشتباكات محتملة في محيطك وقد تحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك السادس يساعدك اليوم على تنظيم جدول أعمالك ويمنحك طاقة ونشاطا وتجد سعادتك اليوم في الإنجاز.

حظك اليوم برج الجوزاء 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الحب يعدانك بأوقات عاطفية واجتماعية ممتعة ويعدانك بتبادل المشاعر والأفكار، فقط لا تتخطَّ الحدود.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 10-9-2021 على الصعيد المهني

تستطيع أن تقوم اليوم بنشاط متميز وتتحرر من مخاوف سابقة.

حظك اليوم برج السرطان 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية أخاذة، وتتملكك اليوم مشاعر عاطفية جميلة فلتحسن توجيهها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تصر اليوم على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها.

حظك اليوم برج الأسد 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن العناد وتجنب التحديات، وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 10-9-2021 على الصعيد المهني

قد تنجح اليوم في تقريب وجهات النظر بين أطراف مختلفة.

حظك اليوم برج العذراء 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالهدوء ويجعلك أكثر تفهما لظروف من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تجد نفسك مشتتا واليوم يجب أن ترتب أفكارك وأعمالك، وتأنّ ماليا.

حظك اليوم برج الميزان 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تعطي تركيزا أكبر لما تقول أو تفعل كي لا تقع في أخطاء تحسب ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

حظك اليوم برج العقرب 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر والفتنة للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم ألا تعلن أفكارك وخططك، وتجنّب التعالي.

حظك اليوم برج القوس 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للانعزال قليلا.. أنت بحاجة لوقت تراجع فيه نفسك لتتمكن من اتخاذ قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 10-9-2021 على الصعيد المهني

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه، وتثبت أنك جدير بالتقدير والاحترام.

حظك اليوم برج الجدي 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب.. تؤثر فيهم أو تقنعهم وتغير اتجاههم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا، ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور، وحاول أن تنظم أولوياتك.

حظك اليوم برج الدلو 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تتجنب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 10-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تغتنم الفرص، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 10-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتخطيط لسفر أو للقيام برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.