حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الجدي بالإصرار والعناد، حمل المسؤولية بشكل كبير، فهو من محبي العمل حيث يعتبره من أولى أولياته، ودود واسع الاطلاع على كل ما يحيط به، كما أنه يهتم بأخبار من يحبهم، ومع ذلك فهو يعشق الحرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

اليوم أنت قادر على العطاء وتلفت إليك الانتباه، وتثبت أنك جدير بالتقدير والاحترام.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بلقاءات مثمرة مع الأحباب والأصحاب.. تؤثر فيهم أو تقنعهم وتغير اتجاههم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.