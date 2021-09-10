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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | الجمعة 10 سبتمبر 2021
برج الدلو

برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بحب السفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر معاكس وعليك اليوم أن تكون مثابرا، ولا تفقد صبرك إذا تعطلت أمور، وحاول أن تنظم أولوياتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

من المهم اليوم أن تتجنب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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